Amazon è il brand di maggior valore del 2024

Le aziende di vendita al dettaglio sono tra i marchi più riconoscibili al mondo e sono profondamente radicate nella nostra vita quotidiana. Che si tratti di piattaforme di e-commerce come Amazon o di negozi in franchising come Walmart, i consumatori conoscono bene questi marchi e si affidano a loro per una serie di prodotti e servizi.

Quali sono i brand più forti del 2024

Il valore del brand è definito come il valore capitale stimato dei benefici economici generati da un marchio, solitamente calcolato come valore attuale netto dei flussi di cassa futuri attribuibili specificamente al marchio. Ebbene il report Retail 100- 2024 di Brand Finance individua i brand più forti al mondo.

Come si evince dal grafico, Amazon è in cima alla lista dei marchi al dettaglio di maggior valore per il nono anno consecutivo, con una valutazione del marchio di 308,9 miliardi di dollari, con un aumento del 3% rispetto all’anno precedente. La piattaforma di e-commerce si è inoltre classificata al quarto posto tra i marchi di maggior valore al mondo, dopo le grandi aziende tecnologiche Apple, Microsoft e Google.

L’anno scorso, inoltre, Amazon è stata seconda a Walmart in termini di fatturato globale totale.

Walmart ha rastrellato entrate per 628,6 miliardi di dollari, mentre Amazon ha realizzato entrate per 355,1 miliardi di dollari.

Il report inoltre rivela come i sette marchi di vendita al dettaglio di maggior valore al mondo si trovano negli Stati Uniti, mentre i marchi dall’ottavo al decimo posto sono tutti aziende cinesi di e-commerce: Taobao, Tmall e Jd.com (Jingdong Mall).

USA e Cina a confronto

Secondo il report, gli Stati Uniti continueranno a rappresentare la maggior parte del valore dei marchi a livello mondiale tra il 2023 e il 2024, con 36 marchi statunitensi che rappresenteranno il 66% del valore totale dei marchi, pari a 763,6 miliardi di dollari. Si tratta di una cifra quasi 10 volte superiore a quella della nazione successiva, la Cina, con 77,3 miliardi di dollari.

Otto dei 10 principali marchi di vendita al dettaglio del mondo hanno subito un calo del valore del marchio quest’anno, con la piattaforma cinese di shopping online Taobao che ha registrato il calo maggiore, pari al 34%. Taobao, Tmall e JD.com sono alcune delle più grandi aziende di e-commerce della Cina, oltre al nuovo arrivato in rapida crescita Pinduoduo e a Douyin, la controparte cinese di TikTok con funzioni di shopping.