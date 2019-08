Amazon: Bezos vende $ 1,8 miliardi di azioni in tre giorni

Jeff Bezos si alleggerisce di azioni di Amazon. Il miliardario americano, fondatore e ceo del colosso di ecommerce ha venduto oltre 1,8 miliardi di dollari di azioni della società negli ultimi tre giorni di luglio. Si tratta della prima vendita dallo scorso ottobre, quando il tycoon aveva ceduto un pacchetto di azioni del valore di $ 33 milioni, secondo i moduli depositati presso la Securities and Exchange Commission.

Questa volta, Bezos si sarebbe disfatto di oltre 900.000 azioni tra il 29 luglio e il 31 luglio ad un prezzo di circa $ 1.900 per azione. Dopo l’ultima vendita, Bezos possiede ancora 58,1 milioni di azioni su Amazon mentre il suo patrimonio netto secondo Forbes, è di circa $ 115 miliardi.

Secondo i primo calcoli, l’ operazione di vendita degli ultimi giorni è la maggiore, in base al valore del dollaro, mai registrate prima in un periodo così breve nella storia dell’azienda.

Bezos aveva già dichiarato ai giornalisti nel 2017 di voler vendere circa 1 miliardo di dollari in azioni Amazon ogni anno per finanziare la sua società di esplorazione nello spazio, Blue Origin. Separatamente, Bezos e la sua ex moglie MacKenzie hanno destinato 2 miliardi di dollari nel 2018 per lanciare il “Day One Fund”, fondo per aiutare le famiglie in difficoltà e fondare scuole materne.