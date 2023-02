Alphabet crolla dell’8% in borsa. Ecco perché

Alphabet, la casa madre di Google, ha visto scendere le sue azioni dell’8% durante la presentazione del nuovo chatbot di intelligenza artificiale, Bard. La presentazione è avvenuta un giorno dopo che il concorrente Microsoft ha tenuto un evento per mostrare i suoi nuovi prodotti basati sull’intelligenza artificiale (AI).

Alphabet ha ufficialmente presentato Bard, alimentato dal modello linguistico LaMDA, durante un evento trasmesso in live streaming da Parigi. La società ha dichiarato che Bard sarà disponibile per “tester fidati” prima di essere reso pubblico.

L’evento di Google si è svolto poco dopo quello di Microsoft, dove l’azienda ha presentato gli aggiornamenti basati sull’IA del suo motore di ricerca Bing e del browser Edge. Questi miglioramenti sono stati basati sulla tecnologia del produttore di Chat GPT, OpenAI, in cui Microsoft ha investito miliardi.

L’interesse per l’AI ha spinto Google a dichiarare un “codice rosso” interno per accelerare lo sviluppo di Bard e altri prodotti basati sull’intelligenza artificiale, con Larry Page e Sergey Brin coinvolti nella produzione. Nonostante la pressione imposta dai recenti investimenti in AI da parte di Microsoft, gli analisti affermano che ci vorrà tempo prima di vedere guadagni significativi per la società.

In conclusione, la corsa all’intelligenza artificiale è in pieno svolgimento, con Google e Microsoft che competono per attirare l’attenzione degli utenti e degli inserzionisti. Il lancio di Bard da parte di Google è solo l’ultimo passo in questa gara per dominare il mercato dell’intelligenza artificiale.