Alleanza Assicurazioni: dalla convention le priorità strategiche per crescere

Alleanza Assicurazioni, compagnia assicurative italiana, che fa capo al Gruppo Generali, punta a rafforzare la propria posizione nel mercato assicurativo italiano con una strategia che mette al centro la crescita sostenibile, la soddisfazione del cliente e la leadership nei settori chiave del risparmio gestito, degli investimenti, della previdenza e della protezione.

È quanto emerso dalla convention nazionale “Grande Alleanza – Squadra Grande pensa in grande”, che si è svolta, ieri 6 febbraio a Genova, e che coinvolto oltre mille tra manager e consulenti, a cui si sono aggiunti seimila partecipanti collegati in modalità remota.

Iscriviti alla Newsletter settimanale dedicata ai gestori e ai consulenti finanziari, con aggiornamenti sulle novità del settore. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

La strategia

Secondo quanto dichiarato da Davide Passero, ceo di Alleanza Assicurazioni e Country Chief Marketing & Product Officer di Generali Italia (nella foto), Alleanza Assicurazioni intende rispondere alle nuove esigenze del Paese con un approccio che integra innovazione e consulenza personalizzata, potenziate dall’intelligenza artificiale e dalle nuove tecnologie.

L’obiettivo è quello di coniugare l’efficacia degli strumenti digitali con il valore della relazione umana, facendo leva su una rete di oltre 10.000 consulenti presenti su tutto il territorio nazionale. Questi professionisti sono chiamati a svolgere un ruolo chiave nel supportare le famiglie italiane nelle scelte relative al risparmio, alla previdenza complementare, alla protezione del patrimonio e agli investimenti per il futuro.

“Alleanza è un’eccellenza italiana, grazie alla propria Rete distributiva capillare sul territorio e alla qualità e innovazione dell’offerta assicurativa, in grado di soddisfare l’evoluzione nei bisogni dei clienti, a fronte dei profondi cambiamenti economici e sociali avvenuti in questi anni. Investiamo molto in competenze finanziarie e tecnologie digitali allo scopo di potenziare il servizio professionale dei nostri consulenti ed attrarre nuovi talenti: in dieci anni abbiamo assunto oltre 2.200 persone delle quali il 50% donne, a conferma che fare buona impresa significa creare stabile occupazione.

Vogliamo infine valorizzare il nostro know how, attraverso la nuova divisione bancassurance, proponendoci quale migliore partner di istituti bancari per la protezione delle famiglie e lo sviluppo della previdenza complementare in Italia” ha commentato Passero.

Gli obiettivi raggiunti

L’incontro ha rappresentato l’occasione per fare un bilancio del percorso di successo avviato nel 2015 con il “Patto per la crescita sostenibile”, certificato da un indice di soddisfazione dei clienti quadruplicato: l’NPS (Net Promoter Score) è passato infatti dai 7 punti del 2014 agli attuali 28.

Un successo – spiega una nota – che ha accompagnato la scalata di Alleanza nella classifica delle compagnie Vita in Italia dalla 9a alla 4a posizione di oggi. Balzo in avanti anche nel comparto Danni, grazie soprattutto al business Salute (Infortuni e Malattia) che ha visto la Compagnia passare all’11 a posizione rispetto alla 41a del 2014.

Piani futuri

Alleanza Assicurazioni punta inoltre a rafforzare la propria presenza nel settore della bancassurance, con l’ambizione di diventare il partner di riferimento per gli istituti bancari nella protezione delle famiglie e nello sviluppo della previdenza complementare in Italia. Un ulteriore tassello della strategia è rappresentato dall’integrazione dell’intelligenza artificiale, con il lancio del progetto “Ally”, volto a fornire un supporto innovativo ai consulenti e a migliorare l’esperienza complessiva del cliente. L’azienda, che si posiziona già come la prima rete in Europa completamente digitalizzata, con oltre il 90% delle polizze gestite in modalità digitale, intende consolidare ulteriormente questo primato.

Nel corso della convention, Passero ha ripercorso i risultati ottenuti grazie al “Patto per la Crescita Sostenibile”, avviato nel 2015, evidenziando in particolare la crescita del Net Promoter Score (NPS) e il miglioramento del posizionamento competitivo dell’azienda nel mercato assicurativo italiano, sia nel settore vita che nel settore danni. Alleanza Assicurazioni si impegna a rendere la protezione sempre più accessibile, offrendo soluzioni innovative per affrontare le sfide legate alla salute, alla non autosufficienza, all’aumento dell’aspettativa di vita e ai cambiamenti climatici.

L’azienda punta inoltre a espandere della previdenza complementare, mercato in cui il gruppo ha raddoppiato il numero di clienti negli ultimi dieci anni e contribuendo così a garantire un sistema pensionistico più equilibrato e sostenibile. La sfida oggi è quella di contribuire ad ampliare un mercato ancora sottodimensionato per garantire l’equilibrio del sistema previdenziale in un Paese dove gli iscritti a forme pensionistiche complementari non superano i 10 milioni.

Educazione finanziaria

Infine, Alleanza Assicurazioni ha confermato il proprio impegno nell’ambito dell’educazione finanziaria, promuovendo iniziative volte a diffondere la consapevolezza e la conoscenza dei temi assicurativi e finanziari in linea con gli obiettivi dell’Agenda Onu al 2030. Su questo fronte prosegue il “Piano Nazionale di Educazione Finanziaria e Assicurativa”, articolato in seminari gratuiti che in questi anni hanno registrato 480mila partecipanti in oltre 7mila eventi, suddivisi tra “Protection Day”, “Investment Day” e “Previdenza Day”.

Oltre agli eventi territoriali, il piano editoriale che ha coinvolto social media, radio e rubriche dedicate, ha permesso di raggiungere oltre 104 milioni di contatti solo lo scorso anno. Nel 2024 la Compagnia ha inoltre lanciato il “Tour dell’Educazione Finanziaria”, un viaggio in sette tappe attraverso l’Italia, con la partecipazione delle Consulenti di Alleanza e delle istituzioni locali, per affrontare le differenti situazioni di fragilità finanziaria emerse dall’Osservatorio.