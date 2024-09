Alla viglia del tagli dei tassi Fed, Buffett vende ancora BofA

Nuovo giro, nuovo taglio. Per sei sessioni di fila, il finanziere Usa, Warren Buffet, 94 anni, ha ulteriormente tagliato la sua partecipazione in Bank of America del 15%. Una mossa che arriva a ridosso del primo taglio dei tassi di interesse della FED. Nonostante le prese di beneficio, Berkshire rimane il maggiore azionista di Bank of America con una quota dell’11,4% pari a 882,7 milioni di azioni per un valore di quasi 36 miliardi di dollari.

In tre sedute, scaricate oltre 21 milioni di azioni

Secondo un nuovo documento presentato venerdì, le vendite di 21,1 milioni di azioni effettuate mercoledì, giovedì e venerdì hanno generato 848,2 milioni di dollari, pari a un prezzo medio di 40,24 dollari.

Da quando ha iniziato a ridurre la sua partecipazione il 17 luglio, Buffett ha venduto azioni in 21 delle ultime 33 sessioni. In totale, Berkshire ha ridotto la sua partecipazione in BofA del 14,5% con la vendita di 150,1 milioni di azioni per 6,2 miliardi di dollari. Si tratta di una media di 41,33 dollari per azione. La nuova iniezione di liquidità va ad aggiungersi ai 277 miliardi di dollari di cash già nelle casse della Berkshire lo scorso 30 giugno.

BofA è la terza partecipazione azionaria di Berkshire, con circa l’11% del suo portafoglio.

Cosa c’è dietro le vendite

Sebbene ci siano diverse teorie sul perché Berkshire stia scaricando sul mercato un titolo che Buffett aveva dichiarato l’anno scorso di non voler vendere, finora non ci sono state spiegazioni da Omaha.

Di certo c’è che holding di Buffett non dovrà rivelare ancora a lungo le vendite di azioni della Bank of America, sempre che continui a ridurre l’investimento. Finché Berkshire detiene più del 10%, le regole statunitensi impongono di rivelare le transazioni entro pochi giorni. Ma in presenza di una quota inferiore, può aspettare settimane per aggiornare il pubblico – in genere fornendo istantanee dopo ogni trimestre.

Buffett ha iniziato a investire in Bank of America con un’operazione da 5 miliardi di dollari nel 2011 per azioni privilegiate e warrant. Alla fine la sua Berkshire Hathaway è diventata – e rimane – il maggiore azionista della banca, con una partecipazione del valore di circa 36 miliardi di dollari, in base al prezzo di chiusura di venerdì.

Bank of America, chi è

Bank of America è una delle principali istituzioni finanziarie degli Stati Uniti, con un patrimonio di oltre 3.000 miliardi di dollari. Le sue attività si estendono, tra l’altro, ai settori del consumer banking, della gestione globale dei patrimoni e degli investimenti e dei mercati globali. La banca, quotata in borsa il 2 gennaio 1973, ha una presenza significativa nel panorama bancario nazionale e internazionale.

Da inizio anno, il titolo Bank of America ha guadagnato il 21% a Wall Street e oggi quota intorno ai 40 dollari per azione con una capitalizzazione di mercato di circa 307,82 miliardi di dollari.