“Alla ricerca di nuovi equilibri: investire negli scenari globali”, l’edizione 2024 del Salone del Risparmio

Il Salone del Risparmio 2024, la XIV edizione dell’evento simbolo dell’industria del risparmio gestito, ha una data e un tema portante. Assogestioni ha annunciato in queste ore che il Salone del Risparmio andrà in scena presso il centro congresso Allianz MiCo di Milano dal 9 all’11 aprile 2024.

Per questa XIV edizione il tema portante sarà “Alla ricerca di nuovi equilibri: investire negli scenari globali”, in titolo scelto per riflettere il contesto attuale, caratterizzato da sfide senza precedenti che richiedono un ritorno ai principi fondamentali dell’industria. In un mondo multi-polare, infatti, le strategie di investimento dovranno sempre più combinare tendenze secolari e obiettivi patrimoniali specifici.

Lo ha sottolineato anche Jean-Luc Gatti, Direttore Comunicazione di Assogestioni e responsabile de Il Salone del Risparmio:

L’obiettivo primario è fornire ai professionisti del settore le risorse e gli strumenti necessari per navigare in un panorama finanziario sempre più complesso, supportando allo stesso tempo i risparmiatori nell’assunzione di decisioni informate e consapevoli.

In questo ambiente ad alto tasso di cambiamento, i portafogli si confrontano con variabili macroeconomiche, sociali e geopolitiche in continua evoluzione. La focalizzazione principale è sull’importanza di stabilire nuovi equilibri strategici, tenendo conto delle rapide evoluzioni delle dinamiche globali.

Questi scenari non si limitano soltanto a considerazioni geografiche, ma si estendono a questioni cruciali come il ritorno dei tassi d’interesse e la competizione dei titoli di Stato, l’impatto della sostenibilità e dei cambiamenti climatici, l’accelerazione della digitalizzazione dei servizi finanziari e l’applicazione dell’intelligenza artificiale. Ma anche le dinamiche demografiche e migratorie, le tensioni belliche, il sostegno alle economie reali, l’importanza dell’educazione finanziaria e la gestione della previdenza complementare.

Il Salone del Risparmio 2024 sarà l’occasione perfetta per affrontare, anche con il supporto della prospettiva associativa, la questione della regolamentazione dell’intera industria finanziaria, elemento fondamentale per garantire un ambiente stabile e sicuro per gli investimenti.

Il Salone del Risparmio 2024 si conferma un evento phygital

Anche nel 2024 il Salone del Risparmio sarà un evento phygital grazie alla piattaforma di broadcasting proprietaria FR|Vision che offrirà totale copertura della tre giorni, permettendo così all’utente di interagire in diretta e rivivere i contenuti on demand senza muoversi da casa.

L’obiettivo di Assogestioni si conferma quello di dare vita ad un evento multidimensionale che si ponga come piattaforma di dialogo e confronto tra i diversi stakeholder dell’industria: autorità, mondo accademico, professionisti di banche, consulenti finanziari e società di gestione, fino ad arrivare ai risparmiatori e agli studenti.

Il cuore dell’evento saranno le conferenze che animeranno la tre giorni del Salone del Risparmio e che si svilupperanno entro i confini di sette percorsi tematici, restituendo così la fotografia del settore e una finestra sui suoi sviluppi: dall’innovazione alla sostenibilità, dalle strategie di investimento al capitale umano, per arrivare a previdenza, fiscalità ed economia reale.