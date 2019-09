Al via il sondaggio di Wall Street Italia e Anasf per Consulentia

È partito in questi giorni il sondaggio telefonico di Wall Street Italia e Anasf, realizzato con la collaborazione con la società di ricerche di mercato Mikaline, riservato ai consulenti finanziari italiani i cui risultati saranno presentati in occasione del prossimo appuntamento di Consulentia che si terrà a Bologna l’1-2 ottobre 2019.

La ricerca è focalizzata sui seguenti temi:

“Per noi di Wall Street Italia collaborare con Anasf rappresenta un punto di partenza per dialogare di più e meglio con il mondo della consulenza finanziaria chiamata a rappresentare un ruolo di straordinaria importanza sociale. Proprio per esservi di supporto abbiamo bisogno di conoscere le vostre opinioni ed è per questo che abbiamo progettato l’indagine in corso. Vi ringraziamo per la collaborazione che gli intervistati stanno già dimostrando” ha sottolineato Leopoldo Gasbarro, direttore responsabile di Wall Street Italia.