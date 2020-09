Al via da oggi il Forum Ambrosetti, il programma e i relatori

Al via da oggi il Forum Ambrosetti, il tradizionale workshop di Cernobbio che dal 4 al 6 settembre riunirà il gotha della finanza e della politica per fare il punto sugli scenari geopolitici, economici, tecnologici e sociali. Che quest’anno va in scena in una nuove versione, in parte fisica e in parte digitale, a causa dei vincoli sanitari della crisi pandemica.

La storica sede di Villa D’Este rappresenterà l’hub centrale dell’evento ma ci saranno altri poli collegati in diverse località d’Italia e all’estero che permetteranno di seguire i lavori da remoto.

Da Cernobbio e dagli altri hub verranno infatti organizzate delle video conferenze per i giornalisti sia con i relatori presenti che con quelli collegati da remoto.

I lavori si svolgeranno, come da tradizione, a porte chiuse con alcune sessioni aperte e trasmesse in sala stampa che, per la prima volta quest’anno, si potranno seguire anche a distanza dalle redazioni.

“Il mondo dopo la pandemia: sfide globali e impatti sull’economia” sarà il tema principale della prima giornata di oggi che – secondo il programma – si aprirà con il messaggio di Papa Francesco seguito dall’intervento dell’ex Segretario Generale delle Nazioni Unite Bank Ki-moon (in video conferenza da Seoul).

Il programma

Il Forum si sviluppa nell’arco di tre giornate.

La seconda giornata è incentrata sull'Europa ed è arricchita da una nutrita presenza di autorità e rappresentanti di tutte le principali istituzioni continentali, con cui vengono affrontati i temi più attuali legati all'Unione Europea.

La terza giornata, infine, è dedicata all'Italia grazie alla presenza di rappresentanti del Governo, autorità e numerose figure di rilievo del mondo imprenditoriale e finanziario.

I relatori

Prevista la presenza del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, mentre, il presidente francese Emmanuel Macron, in collegamento da Parigi, parlerà delle sfide per l’Europa. Il focus sugli Stati Uniti è affidato a Hillary Clinton e, sempre dagli States, interverrà anche la virologa Ilaria Capua.

Sabato sarà la volta del tradizionale messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dell’intervento del premier Giuseppe Conte in chiusura.

L’ultimo giorno sono attesi, oltre al leader della Lega Matteo Salvini, molti rappresentanti del governo, con gli interventi dei ministri Patuanelli (Sviluppo economico), Catalfo (Lavoro), Bonafede (Giustizia), Pisano (Innovazione), De Micheli (Trasporti) e Gualtieri (Economia) che chiuderà questa 46esima edizione Forum.