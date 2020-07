AIM Italia, crescono del 17% i ricavi: i numeri dall’Osservatorio IR Top Consulting

E’ proseguita, nel 2019, la crescita del mercato AIM Italia di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese: il giro d’affari complessivo delle società quotate su questo listino è passato a 5,6 miliardi di euro dai 5,0 miliardi del 2018. I ricavi hanno registrato un incremento medio del 17% rispetto al 2018, con una quota estero del 41%, mentre sul fronte della redditività l’EBITDA ha messo a segno una crescita media del 10,2%.

E’ quanto emerge dal Osservatorio AIM di IR Top Consulting, una pubblicazione dedicata a 360 gradi a questa nicchia di mercato.

Anna Lambiase, fondatore e CEO di IR Top Consulting:

“Come emerge dalle analisi svolte dall’Osservatorio AIM, il 77% delle società segna nel 2019 una crescita in termini di ricavi, l’85% ha un EBITDA positivo e il 73% ha chiuso il bilancio in utile, registrando un incremento del +50% in termini di risorse impiegate dalla data di quotazione”, ha commentato Anna Lambiase, fondatore e ceo di IR Top Consulting.