Agenda economica, prossima settimana il meeting online di Jackson Hole

La prossima settimana sono in calendario importanti dati economici nell’area euro e negli Stati Uniti.

Nel Vecchio Continente sono attesi l’indice Ifo tedesco di agosto, diversi indicatori di fiducia oltre che la seconda lettura del Pil francese e tedesco relativo al 2° trimestre che, secondo gli analisti di Mps Capital Services, dovrebbero confermare la fortissima contrazione della prima lettura.

In agenda anche i dati preliminari sull’inflazione francese di agosto, che anticiperanno quelli relativi all’area Euro in calendario la settimana successiva.

Passando agli Usa, avremo la fiducia dei consumatori di agosto e gli indici manifatturieri di alcuni distretti, oltre che i dati su reddito e spesa personale di luglio.

Da monitorare anche la seconda lettura del Pil del 2° trimestre, solitamente suscettibile di revisione per il maggior numero di informazioni a disposizione.

Sul fronte delle banche centrali, da monitorare i discorsi del presidente della Fed Powell al meeting di Jackson Hole (quest’anno in edizione virtuale) per capire se ci fornirà indicazioni aggiuntive sulla politica monetaria dell’istituto e quello della Schnabel per la Bce.

Per quanto riguarda le aste di titoli di Stato, mercoledì è attesa un’asta di Bot mentre giovedì è prevista un collocamento di titoli a medio lungo termine.