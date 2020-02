Affitti brevi, i quartieri più richiesti nelle grandi città

L’acquisto degli immobili per investimento è un fenomeno in crescita. Acquistare una casa di dimensioni contenute per poi metterla a reddito per brevi periodi offre alcuni vantaggi rispetto all’affitto tradizionale, come l’eliminazione alla radice del problema della morosità. Dove si stanno indirizzando gli acquisti degli investitori per cogliere l’opportunità aperta da piattaforme come AirBnB?

L‘Ufficio studi Tecnocasa ha provato a fornire qualche elemento fondato sui dati di vendita della sua rete di agenzie immobiliari. “Negli ultimi anni in alcune città come Napoli, Verona e Bologna gli acquisti ad uso investimento sono in ascesa in seguito anche al fenomeno degli affitti brevi, soprattutto nelle zone centrali, tale per cui si può ipotizzare di acquistare un piccolo taglio (visto che i prezzi sono ancora in parte accessibili) da mettere a reddito facendo attenzione a valutare i costi legati alla gestione di un immobile con questa finalità e la possibilità che il mercato possa iniziare ad essere saturo”.

Gli acquisti per affitti brevi, città per città