Aeroporti: a settembre i passeggeri sono scesi ai livelli del 1995

Con l’inasprimento dei contagi, torna al 1995 il traffico dei viaggiatori negli aeroporti italiani. Ogni forma di trasporto aereo ha subito, dai voli cargo ai voli nazionali, una pesante riduzione nel mese di settembre.

Secondo quanto comunica oggi Assaeroporti, il volume dei passeggeri è tornato, il mese scorso, al di sotto dei 6 milioni: un calo del 69,7% rispetto a un anno prima e un livello paragonabile a quello di 25 anni fa.

“I dati che abbiamo registrato sono drammatici”, ha dichiarato il presidente di Assaeroporti, Fabrizio Palenzona, “gli aeroporti stanno affrontando una difficilissima crisi finanziaria e senza immediati interventi di sostegno diretto sono a rischio migliaia di posti di lavoro e la realizzazione di investimenti e progetti di modernizzazione e sviluppo. Senza un piano di rilancio il comparto rischia di non risollevarsi con gravissime conseguenze per cittadini e imprese. Il governo – ha proseguito nella nota – non deve abbandonare il sistema aeroportuale anzi deve investire su di esso perché strategico per la ripresa dell’economia. Senza aeroporti il Paese si ferma”.