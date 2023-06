Addio voli low cost. Ecco i trucchi per risparmiare sul biglietto

Il caro voli estivo sta mettendo a dura prova i budget dei viaggiatori, e non solo per i voli tradizionali, ma anche per i voli low cost. Secondo gli ultimi dati, i prezzi dei biglietti aerei sono aumentati in maniera significativa rispetto agli anni precedenti, causando non poche preoccupazioni tra coloro che avevano pianificato una vacanza o un viaggio per l’estate. Ma non tutto è perduto! Esistono alcuni trucchi che possono aiutare a risparmiare sul costo dei biglietti aerei, permettendo così di godersi la meritata vacanza senza dover sforare il proprio budget. Vediamoli.

8 trucchi per risparmiare sui voli low cost

Pianifica in anticipo: uno dei trucchi più efficaci per risparmiare sui biglietti aerei è quello di prenotare con largo anticipo. Le compagnie aeree spesso offrono tariffe più convenienti per chi prenota i voli con diversi mesi di anticipo. Monitora costantemente i siti delle compagnie aeree e delle agenzie di viaggio online per cogliere al volo le migliori offerte. Flessibilità nelle date: se hai la possibilità di essere flessibile con le date del viaggio, potresti risparmiare molto. Evita di viaggiare nei periodi di punta, come i weekend o le festività, poiché i prezzi tendono ad aumentare. Considera la possibilità di viaggiare nei giorni infrasettimanali o di scegliere date meno popolari, così da ottenere delle tariffe più convenienti. Scegli l’aeroporto giusto: talvolta volare da aeroporti alternativi può essere un’ottima strategia per risparmiare. Le grandi città spesso hanno più di un aeroporto nelle vicinanze, e talvolta le tariffe possono variare notevolmente da un aeroporto all’altro. Verifica se esistono opzioni di volo da aeroporti meno conosciuti o distanti dalla tua meta, potresti trovare prezzi più convenienti. Utilizza comparatori di voli: i comparatori di voli online sono strumenti preziosi per trovare le tariffe più convenienti. Questi siti confrontano i prezzi delle diverse compagnie aeree e ti mostrano le migliori offerte disponibili. Assicurati di utilizzare più di un comparatore per avere una panoramica completa delle tariffe. Approfitta delle promozioni e degli sconti: spesso le compagnie aeree offrono promozioni e sconti speciali. Iscriviti alle newsletter delle compagnie aeree o segui i loro account sui social media per rimanere aggiornato sulle ultime offerte. Inoltre, tieni d’occhio i siti di coupon e le piattaforme di cashback, potresti trovare codici sconto o ottenere dei rimborsi sulle prenotazioni. Considera le compagnie low cost: nonostante il caro voli estivo, le compagnie low cost spesso mantengono prezzi più competitivi rispetto alle compagnie tradizionali. Valuta la possibilità di viaggiare con compagnie low cost, ma ricorda di controllare attentamente le condizioni di viaggio e i costi aggiuntivi, come i bagagli in stiva o i pasti a bordo. Sfrutta i programmi fedeltà: se sei un viaggiatore frequente, iscriviti ai programmi fedeltà delle compagnie aeree. Accumulando miglia o punti, potrai ottenere sconti o addirittura voli gratuiti. Controlla anche se la tua carta di credito offre vantaggi per i viaggi, come l’accumulo di punti per i voli. Considera le rotte con scalo: voli diretti possono essere più comodi, ma talvolta le rotte con uno o più scali possono offrire prezzi più convenienti. Valuta la possibilità di fare uno scalo durante il viaggio e verifica se l’aeroporto di transito offre tariffe più basse.

Risparmiare sul costo dei biglietti aerei richiede un po’ di pazienza, flessibilità e ricerca, ma con i giusti trucchi è possibile trovare tariffe convenienti anche in un periodo di caro voli come quello attuale.