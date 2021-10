A scuola di risparmio con Feduf e Banca Generali

Ormai lo sappiamo bene: l’Italia è in fondo a tutte le principali classifiche mondiali di educazione finanziaria. Un gap che fatichiamo a colmare e che addirittura si ingrandisce sempre più, soprattutto nel confronto con le nazioni economicamente più evolute. È un tema che torna ciclicamente ogni anno a ottobre quando si alza il sipario sul mese dedicato all’educazione finanziaria. Un mese in cui fioccano le iniziative, anche se troppo spesso si esauriscono e non hanno un seguito.

Forse anche per questo motivo, FEduF (la fondazione per l’educazione al risparmio di Abi) ha dato il via, con la collaborazione di Banca Generali, ad un progetto a lungo termine che punta a instillare il seme della conoscenza finanziaria nelle nuove generazioni. Si chiama “Un Salvadanio per Amico”e si rivolge agli studenti delle scuole elementari di tutta Italia con un ciclo di incontri che mixano gioco e studio per generare un nuovo tipo di conoscenza.

“Un salvadanaio per amico” è una straordinaria opportunità che permette a Banca Generali e a FEduF di mettere a disposizione delle scuole un percorso innovativo su tematiche di rilievo fondamentale per i giovani – commenta Giovanna Boggio Robutti, Direttore Generale della Fondazione creata da ABI – Questo aspetto è cruciale poiché l’educazione finanziaria è materia che a tutti gli effetti contribuisce alla definizione dei concetti di legalità e di democrazia, rappresentando non solo uno strumento di tutela e valorizzazione del patrimonio economico individuale e sociale, ma anche un diritto di cittadinanza richiamato dalla stessa Costituzione”.

L’incontro, inserito all’interno del programma scolastico e con una della durata di circa 90 minuti, stimola nei bambini una prima riflessione sul valore del denaro e sulla necessità di gestirlo responsabilmente per sé stessi e per la comunità, in un’ottica di cittadinanza consapevole. Accanto al tema del valore del risparmio i bimbi sono aiutati a ragionare sul tema della sostenibilità, partendo dalle azioni quotidiane e personali che ognuno di noi può compiere, promuovendo quindi le “buone pratiche” di sviluppo sostenibile che creano valore aggiunto e preservano le risorse per le generazioni future.

E il gioco? Prima o dopo l’incontro i bimbi possono realizzare dei salvadanai utilizzando materiali di recupero (es. bottiglie di plastica, scatole, decorazioni da abiti non più utilizzabili, ecc…). Una volta realizzati, i salvadanai dovranno essere fotografati e inviati all’indirizzo [email protected], insieme a uno slogan o un pensiero sul tema della sostenibilità, del risparmio e della tutela delle risorse naturali. Tutti i lavori inviati verranno pubblicati sul sito www.economiascuola.it.

A tutti i docenti partecipanti verrà inoltre inviata una copia del libro Fiabe e Denaro, che potrà offrire utili spunti per rafforzare le competenze di cittadinanza economica degli alunni, ed una copia per ogni bambino del libretto pensato per loro da Banca Generali Private con le nozioni di finanza e di sostenibilità.

“Siamo felici di rinnovare il nostro impegno al fianco di FEduF con un progetto che punta ad avvicinare i più giovani ai concetti chiave del risparmio e della sostenibilità. Come Banca private attenta ai patrimoni delle famiglie italiane, siamo consapevoli di quanto sia oggi importante educare le nuove generazioni ai temi economici per colmare quel gap con gli altri Paesi che ci vede sempre troppo indietro nelle classifiche mondiali di educazione finanziaria.

Crediamo fortemente che sia necessario lavorare fin da oggi con i giovani così da gettare le basi per un futuro in cui risparmio e sostenibilità rappresentino due linee guida centrali nella società italiana” ha aggiunto Gian Maria Mossa, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali.

L’edizione 2021 di “Un Salvadanaio per Amico” ha preso il via oggi da Firenze e, nei prossimi mesi, coinvolgerà le scuole di altre 14 città italiane. Di seguito il calendario completo degli appuntamenti di “Un Salvadanaio per Amico”:

13 ottobre: scuole primarie provincia di Firenze

20 ottobre: scuole primarie provincia di Roma

27 ottobre: scuole primarie provincia di Padova

3 novembre: scuole primarie provincia di Treviso

5 novembre: scuole primarie provincia di Lecce

10 novembre: scuole primarie provincia di Trieste

23 novembre: scuole primarie provincia di Udine

2 dicembre: scuole primarie provincia di Belluno

25 gennaio: scuole primarie provincia di Parma

9 febbraio: scuole primarie provincia di Cagliari

16 febbraio: scuole primarie provincia di Bologna

9 marzo: scuole primarie provincia di Rimini

16 marzo: scuole primarie provincia di Torino

31 marzo: scuole primarie provincia di Napoli

7 aprile: scuole primarie provincia di Avellino