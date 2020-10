A Merano è arrivato il tempo di mele, Törggelen e camminate in montagna

di Francesca Vercesi

È quando la natura si trasforma e regala incredibili sfumature giallo-rosso-arancio con lo spettacolo del foliage, quando l’aria si fa frizzantina e il sole tiepido che Merano dà il meglio di sé. Un invito ad assaporare la vita in modalità slow, tra passeggiate lungo il fiume e gite in bicicletta, respirando aria pura che nelle belle giornate di settembre, ottobre e novembre sa di mele, uva e castagne arrosto.

E se queste ultime vengono consumate in abbondanza durante il Törggelen, antichissima tradizione culturale altoatesina che, da inizio ottobre fino alla fine di novembre, apre le porte dei masi per offrire agli ospiti un assaggio di vino novello, castagne arrosto e altri prodotti stagionali, l’uva è senza dubbio protagonista di un’intera festa a lei dedicata che, il 17 e il 18 ottobre, trasformerà Merano in una cantina a cielo aperto: due giorni all’insegna di tradizione, musica e cibo che porteranno sulla Passeggiata Lungo Passirio e per le vie del centro momenti di convivialità e allegria, in totale sicurezza secondo le attuali normative anti Covid.

Sebbene non goda di una festa tutta sua, la mela è un’eccellenza altoatesina che a Merano non manca mai: in tavola (gli ottimi ristoranti della città e le malghe nei dintorni offrono sempre la possibilità di gustare varie ricette a base di mela), e come ingrediente di molti trattamenti benessere.

A tutta mela

Sfruttando quindi le infinite proprietà benefiche di questo frutto “paradisiaco” – che stimola il ringiovanimento dell’organismo, mantiene l’elasticità dei tessuti, rafforza il sistema immunitario, è antianemico, diuretico e detossinante – il Park Hotel Mignon, 5 stelle a pochi passi dal centro, ha pensato al pacchetto “A tutta mela”: fino al 10 ottobre, 5 o 7 giorni con 1 bagno alla mela, 1 massaggio parziale per rilassare corpo e mente e sciogliere le contratture, e una degustazione di vini a partire da 1.126,0 euro.

Non solo. La spa dell’hotel offre una grande scelta di trattamenti viso e corpo che spaziano dai soin speciali visage agli impacchi, ai bagni e ai massaggi total body che sfruttano le proprietà dei prodotti di montagna come miele, fieno, erbe alpine, mele, uva, oli essenziali, arnica, pino per detossinare, purificare, modellare, sciogliere le tensioni e alleviare i dolori. Oltre a programmi wellness & beauty personalizzati per ritrovare l’armonia interiore, il sorriso e la forma fisica.

Settimane autunnali

Quindi perché non approfittare anche delle “Settimane autunnali” che, dal 10 al 30 ottobre, regalano settimane-benessere in cui ognuno può scegliere di fare ciò che preferisce?

Ci si può rilassare nelle grotte con pietre riscaldate dal sole, leggere un libro sulle chaise longue sotto le palme del parco, godersi il panorama delle montagne meranesi dalla Jacuzzi sulla roof terrace o dalla Bonsai lounge, o indulgiare nell’esclusiva Park Spa tra diversi tipi di sauna (Bamboo Hyperthermae, Sauna 4 stagioni, Mediterranean Parcour, grotta Glacier Ice, bagni di vapore, piscina coperta con passaggio a quella esterna (entrambe a 30°), Whirpool salino, spiaggia di ghiaia con lettini, vasca Kneipp, Aromarium (un bagno turco agli aromi con proprietà disintossicanti e rilassanti), sudario romano secco (per facilitare l’eliminazione delle tossine e contrastare emicrania, dolori reumatici) e molto altro ancora.

E se non si ha a disposizione un’intera settimana, l’hotel offre pacchetti speciali “Short Stay” di 3 o 4 giorni a partire da 600,00 euro. Incluso nel prezzo un massaggio agli olii aromatizzati.

Non mancano poi le proposte dedicate a chi vuol fare movimento e godersi i panorami mozzafiato che si possono ammirare dai sentieri che partono da Merano e dintorni: per loro il Park Hotel Mignon organizza, dal 18 al 25 ottobre, la “Settimana dell’escursione”, 7 giorni a partire da 1.515,00 euro che includono 4 escursioni guidate con un’esperta trekking-guide alla scoperta di tracciati davvero suggestivi.