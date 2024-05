Modello 730: in 8 giorni inviate oltre 1 milione di precompilate

Oltre 1 milione, il 28% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e di queste, circa 987mila sono modelli 730 e i restanti Redditi Persone fisiche. Questi alcuni dei numeri sulle dichiarazioni dei redditi precompilate già trasmesse dai cittadini, secondo quanto reso noto dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Più del 60% dei contribuenti che ha inviato il 730 ha scelto la nuova modalità semplificata, al debutto in via sperimentale da quest’anno. Gli accessi di login al servizio sono stati invece complessivamente circa 9 milioni e 560mila.

Modello 730/2024: i dati del Mef

Secondo via XX settembre superano il milione (1.004.184) le dichiarazioni dei redditi già trasmesse dai cittadini nei primi 8 giorni dall’apertura del canale per l’invio, ossia lo scorso 20 maggio.

Di queste, 986.641 sono 730: in più del 60% dei casi i contribuenti hanno optato per la nuova modalità semplificata senza codici e righi ma con le nuove sezioni in chiaro (come “famiglia”, “casa”, “lavoro”, “spese”) per accettare e trasmettere, con o senza modifiche, la dichiarazione 2024.

Sono circa 9 milioni e 560mila invece gli accessi di login registrati dal sistema a partire dal 30 aprile, quando le precompilate sono state messe a disposizione in semplice consultazione.

I vantaggi del modello 730 precompilato

Oltre ad avere il modello già compilato, in cui sono stati già inseriti la maggior parte dei dati e calcolate le imposte da pagare o il rimborso da incassare, il contribuente che utilizza il 730 precompilato ha dal canto suo una serie di vantaggi.

In primis deve solo preoccuparsi di verificare l’esattezza e la completezza dei dati inseriti dall’Agenzia delle entrate e, se necessario, integrarli o modificarli ovvero può usufruire di importanti vantaggi sui controlli.

Inoltre, a seconda che il contribuente accetti o modifichi la dichiarazione proposta dall’Agenzia, direttamente o tramite un soggetto delegato (sostituto, Caf o professionista), diversa è la procedura sui controlli documentali.

Così, in caso di presentazione diretta o tramite sostituto d’imposta, se il contribuente accetta il 730 precompilato senza apportare modifiche non saranno controllati i documenti che attestano le spese relative a oneri detraibili e deducibili, indicate nella dichiarazione.

Se invece il contribuente modifica la precompilata (con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta), non saranno controllati i documenti sugli oneri (comunicati all’Agenzia delle entrate) che non sono stati modificati.

Infine, in caso di presentazione tramite Caf o professionista abilitato, se il 730 viene inviato senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri in essa indicati, forniti dai soggetti terzi. Se invece viene presentato con modifiche, che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, i controlli documentali sono effettuati nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione.

Quando e come si presenta il 730 2024

Dal 20 maggio 2024 e fino al 30 settembre 2024 è possibile presentare la dichiarazione 730 precompilata 2024 tramite l’applicazione web all’Agenzia delle entrate.

Chi sceglie il modello Redditi precompilato può inviarlo a partire dal 20 maggio e fino al 15 ottobre 2024. La presentazione può essere effettuata, in alternativa: