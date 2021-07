10 euro investiti per ogni goal della Nazionale degli ultimi 30 anni: la simulazione

Calcio e finanze, un binomio insolito ma che riserva soprese. In attesa della superfinale di Euro 2020 che vedrà sfidarsi l’Italia e l’Inghilterra domenica sera, 11 luglio 2021, Gimme5, soluzione digitale per la gestione del denaro, svela quanto avremmo guadagnato se avessimo messo parte qualcosa per ogni goal segnato dalla Nazionale agli Europei e ai Mondiali degli ultimi 30 anni. E i risultati sorprendono se invece quella stessa cifra fosse stata investita.

Per ogni goal della Nazionale messi da parte o investiti soldi

La simulazione di Gimme5 prende a riferimento tutti i goal segnati dall’Italia nelle partite di qualificazione e di finale dei campionati Europei e Mondiali dal 1990 al 2021 (compreso il match contro il Belgio di settimana scorsa) e per ciascuno di questi è stato ipotizzato un risparmio di €10 o €20.

La simulazione inoltre prende come riferimento un rendimento medio annualizzato, espresso in termini reali, del 5,3% per un investimento in azioni globali (dati del “Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2020”, Credit Suisse, London Business School).

Dal 1990 ad oggi, la nostra Nazionale ha segnato 379 goal: se avessimo messo da parte 10 euro ogni volta che l’Italia ha vinto, oggi avremmo accantonato euro che con l’inflazione si abbassa a 2.912 euro. Se invece, avessimo risparmiato €20 a goal, oggi avremmo €7.580, una cifra il cui valore reale, considerando l’effetto dell’inflazione, sarebbe di €5.824.

Per chi non si fosse limitato a mettere da parte ma anche ad investire quelle piccole somme, volta per volta, attraverso un investimento azionario, i risultati sarebbero stati completamente diversi.

In particolare, investendo 10 euro ad ogni goal della Nazionale, il capitale accumulato ammonterebbe a 8.751, con un guadagno del +201% (€5.840 in termini assoluti) rispetto al semplice accumulo.

Investendo invece 20 euro ad ogni pallone messo in rete dagli Azzurri, avremmo invece una somma di ben €17.503, con un guadagno di €11.679 (+201%). Insomma, a conti fatti è meglio investire che tenere da parte i risparmi ottenuti.