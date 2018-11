WOBI, Nicastro (WayOut Consulting): “Mondo cresce come un virus, essere umano non ne diventi vittima”

Wall Street Italia ha intervistato Giorgio Nicastro, presidente di Wayout Consulting, in occasione del World Business Forum 2018 svoltosi il 30 e 31 ottobre a Milano. Secondo il consulente, “il mondo corre e cresce come un virus, grazie alla tecnologia e all’innovazione. A fianco di questa crescita noi vediamo il fattore umano, che non deve diventare vittima di questa crescita esponenziale, ma deve saper dominare queste nuove tecnologie”.

Anche quest’anno Wall Street Italia è media partner del World Business Forum organizzato e curato da WOBI.