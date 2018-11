UBI Pramerica diventa Pramerica

UBI Pramerica da oggi sarà presente sul mercato con il brand Pramerica. Lo comunica la società stessa in una nota, dove si leggono le motivazioni: “Un nuovo nome per valorizzare ancor di più una storia di successo, caratterizzata dalla capacità di investire attraverso soluzioni globali e specializzate, dal costante percorso di innovazione, nonché da un modello di servizio di qualità per la clientela. A partire da oggi, anche tutti i prodotti saranno ridenominati in armonia con l’operazione di rebranding“.

Il cambio di nome non riflette alcun cambiamento in termini di governance societaria si colloca all’interno di un processo di sviluppo che si è concretizzato con un aumento costante delle masse, espressione del valore della SGR nel complesso.

“Davanti a noi si prospetta una nuova fase di crescita orientata a valorizzare sempre di più i nostri tratti distintivi, che possono fare la differenza in particolare in un contesto dinamico per i mercati, come quello attuale“, commenta Andrea Ghidoni (nella foto), amministratore delegato e direttore generale di Pramerica SGR. “Forti di quanto fatto fino ad ora, continuiamo a guardare agli anni a venire, con l’obiettivo di essere sempre più una società di mercato, presidiando ulteriormente il segmento degli investitori istituzionali e delle reti distributive terze. In coerenza con tutto ciò, stiamo ampliando sia le nostre soluzioni di investimento, sia la nostra squadra”.