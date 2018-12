Svizzera: in pochi mesi italiani hanno trasferito oltre 11 miliardi

Durante i primi mesi del nuovo governo giallo-verde gli italiani hanno portato in Svizzera 13,7 miliardi di dollari, circa 11 miliardi e mezzo di euro. La cifra ufficiale è resa noto dalla BRI, la Banca dei Regolamenti Internazionali di Basilea secondo cui tra il terzo trimestre 2017 ed il primo semestre 2018, le banche del Canton Ticino sono state prese dassalto dai nostri connazionali.

“Con il perdurare delle difficoltà e delle discussioni sul piano finanziario fra Roma e l’Unione europea l’interesse per i depositi in Svizzera è ancora attuale e ci sono continue richieste di informazioni per l’apertura di un conto nel nostro Paese”.