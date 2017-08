“Riscatto laurea? Misura iniqua, favorisce i più ricchi”

Garantire il riscatto a titolo gratuito degli anni di studio universitari ai fini pensionistici per tutti i laureati. E’ la proposta lanciata dal Coordinamento Nazionale #RiscattaLaurea che, per portare avanti la sua battaglia, ha aperto una pagina Facebook. E dai social l’iniziativa è arrivata sul tavolo del dicastero dell’ Istruzione. Luigi Napolitano e Rosario Pugliese, responsabili del Coordinamento, hanno illustrato recentemente al Ministero i motivi della loro iniziativa riuscendo a strappare l’impegno a convocare un tavolo tecnico entro la prima settimana di agosto. Del tema si è tornato a parlare negli ultimi tempi in particolare in relazione all’ipotesi di riscatto gratuito per i nati tra il 1980 e il 2000.

L’eventuale misura non ha mancato di sollevare critiche. Come scrive riporta Luciano Capone sul Foglio: