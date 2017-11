Pop Vicenza: Zonin, il banchiere dei servizi segreti

Un intreccio particolare vede coinvolto Gianni Zonin ex della Popolare di Vicenza e i servizi segreti. Il tutto prende le mosse da Banca nuova, l’istituto che fino al 2014 custodiva proprio i conti bancari dei servizi segreti italiani insieme a larga parte dei soldi gestiti dalla presidenza del Consiglio dei ministri. E Banca nuova è del gruppo Popolare di Vicenza, una delle due banche venete finite sull’orlo del crac con un buco da oltre 6 miliardi di euro e i risparmi azzerati di 120.000 soci, per la passata mala gestio riconducibile ad un solo uomo, imprenditore viticolo Gianni Zonin.

Mentre si fanno i nomi dei 100 debitori della banca vicentina, come scrive La Verità, i governi avevano un rapporto stretto con Gianni Zonin e la sua banca sicula, che oggi ha un centinaio di sportelli tra Sicilia e Calabria, quella che l’ex presidente della Popolare vicentina “più aveva nel cuore perché la considerava la sua creatura e la vera origine del proprio potere”.

Come rende noto il quotidiano che afferma di aver preso visione dei conti della Banca nuova, i movimenti sui conti dei servizi segreti come di Palazzo Chigi, sono per lo più riguardanti stipendi, rimborsi spese, giroconti con i fondi annuali destinati a servizi, acquisti o leasing di automobili e motociclette, acquisti di orologi preziosi, ecc. Nessuna consulenza esterna o informazioni ma c’è un dato che emerge e riguarda il peso politico della banca e del suo deus ex machina, Zonin.