Pininfarina: entro il 2020 arriva PF0, hypecar verde elettrica

MILANO (WSI) – Anche Pininfarina tenta di conquistarsi un posto nel settore delle auto elettriche e lancia l’auto green più veloce del pianeta terra.

Un progetto ambizioso che vede la collaborazione con Mahindra & Mahindra Ltd. Il mostro a 4 ruote – nome in codice PF0 – che si appresta a lanciare sul mercato il gruppo torinese, promette di passare da 0 a 100 km/h in meno di due secondi, da 0 a 300 in meno di 12 e una velocità massima superiore ai 400 km/h. La hypecar elettrica sarà sul mercato entro il 2020 e costerà 2 milioni di euro e la produzione sarà a tiratura limitata.

Il progetto vede oltre al colosso indiano anche una nuova collaborazione fra i due rami aziendali del gruppo torinese visto che “Automobili Pininfarina” svilupperà l’auto insieme alla “Pininfarina SpA” con Luca Borgogno di Pininfarina SpA che ricoprirà il ruolo di Direttore del design per Automobili Pininfarina a cui si unirà anche Michael Perschke, ex dirigente in Audi e Daimler-Benz, alla guida di Automobili Pininfarina. proprio Perschke descrive così il progetto dalle pagine di Repubblica: