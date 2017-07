Pignoramento conto corrente senza preavviso anche dopo addio Equitalia

L’addio a Equitalia e il passaggio delle competenze di riscossione esattoriale all’Agenzia delle Entrate non ha modificato le regole sul pignoramento del conto corrente dei contribuenti debitori. Ovvero: la banca provvede a sorpresa.

Come specifica il sito, La legge per tutti:

Come in passato, il fisco può bloccare il conto corrente senza preavviso. L’unico preavviso – che dovrebbe mettere in allarme il contribuente – è la notifica della cartella di pagamento che, tuttavia, può essere effettuata sino a un anno prima dall’arrivo del pignoramento.

Se, invece, al posto della cartella di pagamento, il fisco ha spedito una intimazione di pagamento (una sorta di sollecito che richiama, nel dettaglio, le cartelle già notificate prima) il termine entro cui eseguire il pignoramento è di 180 giorni. Entro tale (ampia) forbice temporale – che parte da quando il debitore riceve la cartella o l’intimazione – ogni momento è buono per subire non solo il pignoramento del conto corrente, ma anche quello dello stipendio, della pensione, della casa. Nulla tuttavia gli garantisce se e quando, con precisione, avverrà l’esecuzione forzata.