Per l’euro il pericolo più grande è l’Italia

Per la tenuta dell’euro il pericolo politico più grande è al momento rappresentato dall’Italia. Lo ha detto in un’intervista alla Cnbc Nandini Ramakrishnan, analista presso JPMorgan Asset Management, secondo cui dopo lo scampato pericolo delle elezioni olandesi e quelle francesi, sono le elezioni italiane a costituire una possibile minaccia alla tenuta dell’Ue.

“Le elezioni olandesi e quelle francesi alla fine hanno prodotto un risultato meno rischioso per il mercato rispetto alle attese”, ha detto l’analista alla Squawk Box di CNBC, specificando in Italia invece i sondaggi mostrano la presenta di una grande fascia di elettorato che resta euroscettico e che, in caso di referendum, potrebbe votare per l’uscita della zona euro. “Tutto ciò potrebbe essere potenzialmente disastroso per l’unione monetaria, per l’Unione europea”, ha aggiunto.