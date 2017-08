Per Boeri immigrati pagano pensioni italiani. Ma si tratta di un prestito

ROMA (WSI) – Le pensioni degli italiani sono pagate dai lavoratori stranieri. Così diceva poco tempo fa il presidente dell’Inps Tito Boeri che, numeri alla mano, ha dimostrato come senza l’apporto degli immigrati non si potrebbero pagare gli assegni previdenziali.

Ma è davvero così? A pensarla diversamente è Gian Carlo Blangiardo, professore di demografia all’Università di Milano-Bicocca, che intervistato da Libero spiega che i suoi calcoli si basano non sul breve periodo (quanti immigrati pagano oggi le nostre pensioni), ma sul lungo (quante pensioni dovremo pagare a tutti questi immigrati). Blangiardo punta il dito contro il calo demografico indicato come il cancro del nostro Paese.

“Non facciamo figli, e se li facciamo sono troppi pochi. “Ci sono gli immigrati”, dicono i buonisti. Ma non è così. “L’immigrazione ha compensato per un po’ il saldo naturale negativo fra nati e morti. Oggi non lo fa più (…) L’immigrazione va gestita con criteri di sostenibilità, per non compromettere il benessere di chi c’è e di chi arriva. Possiamo permetterci di ricevere chi vada a colmare effettive carenze in determinati settori”.