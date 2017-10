Ora Ferrovie dello Stato vogliono costruire Ponte sullo stretto

ROMA (WSI) – Il ponte sullo Stretto? Lo faranno le Ferrovie dello Stato. A dirlo l’ad Renato Mazzoncini parlando in una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha illustrato risultati e progetti del gruppo ad un anno dalla presentazione degli obiettivi al 2026.

“Abbiamo cominciato anche con le infrastrutture al Sud: è partito il cantiere della Napoli-Bari e sono stati stanziati 10 miliardi di investimenti in Sicilia per il triangolo Messina, Catania, Palermo. E anche la linea passante di Palermo è in fase di ultimazione. Il Ponte di Messina secondo me va fatto. Non c’è motivo per non completare il corridoio. Il problema del Ponte è il modello di project financing: è sbagliato pensare che possa essere finanziato al 100% dai privati. Fa parte del corridoio ferroviario perciò va finanziato con gli stessi criteri. Bisogna capire come farlo rientrare nei corridori ferroviari europei dal punto di vista normativo”.