Mercati in rosso dopo discorso Trump. Sell off sui titoli farmaceutici

Reazione negativa dell’azionario globale alle dichiarazioni rilasciate da Trump nella prima conferenza stampa dal giorno della vittoria all’Election Day. Le parole del neo presidente eletto non sono state all’altezza delle aspettative dei mercati, che speravano in indicazioni più ottimistiche sul futuro della politica economica americana. Tutt’altro: le ennesime minacce rivolte al mondo della corporate Usa hanno colpito il settore farmaceutico, accusato – come quello dell’auto nei giorni scorsi – di aver lasciato gli Usa per trasferire le proprie attività all’estero. Trump ha affermato che “le case farmaceutiche hanno spesso commesso reati, facendola franca e restando impunite”. Immediato il calo dei titoli del settore. Delusione anche per l’assenza di dettagli sul piano di politica fiscale che dovrebbe puntare sulla crescita della spesa per le infrastrutture e sul taglio delle tasse

A cedere sul mercato valutarioanche il dollaro, mentre i sui Treasuries a scadenza decennale i tassi hanno testato il minimo dal mese di novembre. Tra le conseguenze, si segnala l’apprezzamento dello yen che, insieme al forte tonfo dei titoli farmaceutici, ha zavorrato il trend della borsa di Tokyo. Attaccato dalle vendite anche il peso messicano. “Costruiremo il muro al confine tra gli Usa e il Messico”, ha promesso Trump.

Sul Ftse Mib di Piazza Affari protagonista UniCredit: oggi in calendario il voto dell’assemblea straordinaria dei soci a Roma sull’operazione di aumento capitale da 13 miliardi di euro.

