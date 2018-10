le truffe telefoniche di trading

Immagino che anche tu come me nell’ultimo periodo ricevi telefonate da call center, i quali con un italiano scadente vogliono farti credere che aprendo un conto con loro ti verrà assegnato un account manager, il quale dicendoti cosa comprare ti farà fare un sacco di soldi. In realtà queste persone facendoti da controparte per tutte le operazioni che farai, le tue perdite diventeranno loro guadagni.

Quindi smettiamola di credere che il trading sia una cosa facile e che il primo truffatore possa farci guadagnare dei soldi.

Bisogna imparare delle persone che già lo fanno di mestiere. A tal proposito ho creato un webinar che ti mostra una strategia vincente non quelle cavolate che vi dicono i call center. Ti farò vedere le mie operazioni in reale spiegandoti i concetti sottostanti.

DISCLAIMER :

Qualsiasi informazione, notizia, nozione, previsione, valore, prezzo o tecnica espressi all’interno del presente articolo sono semplici pareri personali dell’autore, con esclusiva finalità educativa e didattica, il suo contenuto non costituisce alcuna forma di consulenza o “raccomandazione di investimento” o “incentivo all’investimento” né in forma esplicita che implicita. Nulla di quanto riportato ha lo scopo di prestare consigli operativi personalizzati, di acquisto e/o vendita, nè raccomandazioni personalizzate riguardo una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. Nessuna opinione espressa riguardante investimenti o strategie di investimento può pertanto considerarsi adeguata alle caratteristiche di una specifica persona in merito alla sua conoscenza ed esperienza del trading online ed alla sua situazione finanziaria. L’autore del presente articolo avvisa che quanto scritto o previsto è un semplice punto di vista personale e non deve assolutamente essere considerato attendibile o adatto per possibili guadagni futuri. Chiunque utilizzi queste informazioni per scopi diversi da quelli didattici lo fa esclusivamente di propria iniziativa e sotto la propria esclusiva responsabilità.