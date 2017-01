“Lavorare meno, lavorare tutti”. Emilia Romagna, proposta contro disoccupazione

“Lavorare meno, lavorare tutti”. Viene riportata da diversi quotidiani nazionali e soprattutto locali dell’Emilia Romagna il progetto di legge presentata nella Regione che porta la firma del giurista Piergiovanni Alleva, consigliere regionale del L’Altra Emilia-Romagna.

Il progetto, che Alleva sta ultimando, sarà presentato in Assemblea legislativa. Obiettivpo: sconfiggere la piaga della disoccupazione riducendo la settimana lavorativa da cinque a quattro giorni.

Le ore di lavoro settimanali scenderebbero da 40 a 32. In un’intervista rilasciata all’agenzia Dire, Alleva precisa che la riduzione permetterebbe di ottenere “un posto di lavoro in più ogni quattro lavoratori”, sottolineando che lo strumento legislativo per dare corpo alla sua idea esiste già. Si tratta, spiega il giurista, dei contratti di solidarietà espansivi rilanciati dal Jobs Act, la cui disciplina però “è inadeguata e lacunosa”.

A livello regionale “queste lacune potrebbero essere agevolmente e fruttuosamente colmate, con un impegno anzitutto politico nella promozione dei contratti di solidarietà e anche con un impegno finanziario che risulterebbe non troppo oneroso”.

Così Alleva, stando a quanto risulta dall’intervista rilasciata all’Agenzia Dire pubblicata sulla stessa pagina Facebook di L’Altra Emilia Romagna:

In Emilia-Romagna, “i lavoratori dipendenti sono circa due milioni e i disoccupati circa 160.000- spiega Alleva parlando alla ‘Dire’- il che significa che l’effetto occupazionale della ipotizzata riduzione di orario sarebbe più che doppio della disoccupazione esistente”, dal momento che un quinto di due milioni è pari a 400.000 persone. Dunque, la misura sarebbe “capace di assorbire interamente” la disoccupazione a livello regionale, “anche ammettendo come logico che per cause varie solo la metà o il 40% di questo effetto occupazionale si produca realmente”. Alleva cita la famosa riforma degli anni ’70, che portò da 48 a 40 le ore di lavoro, con l’istituzione della ‘settimana corta’ e l’abolizione dei sabati lavorativi. “Proprio questa misura portò un repentino beneficio occupazionale- ricorda Alleva- con la stipula, nel tempo successivo, di oltre un milione di nuovi contratti di lavoro necessari per sostenere i precedenti livelli produttivi”. La proposta di legge in Regione si muove sullo stesso solco: portare da 40 a 32 le ore di lavoro settimanali per creare posti di lavoro”. La semplice riduzione delle ore di in una singola giornata invece non basta, spiega ancora Alleva, perchè viene “facilmente riassorbita da misure organizzative, intensificazione dei ritmi di lavoro o riduzione delle pause”.

Ancora: