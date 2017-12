Italiani sempre più pessimisti: il 2018 ancora difficoltà economiche

MILANO (WSI) – L’anno che verrà non sarà così bello secondo la maggioranza degli italiani sempre più pessimisti. A dirlo il sondaggio Doxa di fine 2017.

Dal punto di vista economico, resta negativo il quadro relativo alle prospettive sull’economia.

“Coloro che si aspettano un anno di prosperità economica sono in linea col 2016 (9%), ma sono in leggero aumento (da 57% a 59%) coloro che prevedono un anno di difficoltà economica. Volendo creare una sorta di barometro dell’ottimismo l’indice Net hope, dato dalla differenza tra le percentuali degli ottimisti e dei pessimisti riguardo alle prospettive economiche per l’anno nuovo, viaggia con un saldo negativo di -50, il peggiore risultato dal 2009, per trovare un numero ancora più negativo bisogna tornare al 2008 (anno dello scoppio della crisi economico-finanziaria), allora i senza speranza erano a quota -59″.