Islanda, stop a controllo capitali nove anni dopo crisi

Nove anni dopo la crisi finanziaria che ha distrutto la sua economia, l’Islanda ha annunciato che tornerà senza restrizioni nel mercato finanziario internazionale. Le misure che erano state introdotte per controllare i capitali saranno sospese a partire da domani, la svolta riguarderà in particolare imprese private e fondi pensione.

“La rimozione dei controlli sui capitali, che ha stabilizzato la moneta e l’economia durante la crisi finanziaria senza precedenti del paese, rappresenta il completamento di ritorno dell’Islanda di mercati finanziari internazionali”, ha detto ieri il primo ministro Bjarni Benediktsson.

Le modifiche, che devono entreranno in vigore da domani, influenzeranno gli individui, le aziende e fondi pensione. Il governo ha iniziato a smantellare i controlli sui capitali lo scorso anno allentando le restrizioni per i residenti locali.

La banca centrale islandese ha detto, in una dichiarazione separata, che è entrato in vigore un accordo per l’acquisto di beni offshore per un valore vicino a 90 miliardi di corone islandesi (circa 836 milioni di dollari), ad un tasso di cambio di 137,5 corone per euro.

Helsinki nel frattempo alle prese con una disputa con fondi che possedevano più di $ 1 miliardo di valore di asset denominati in corone che erano stati congelati dalle autorità islandesi. I fondi ora i sono rivolti ai tribunali islandesi e sperando di ottenere un tasso migliore rispetto a quello che l’Islanda ha offerto l’anno scorso in un’asta.