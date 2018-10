Investitori esteri svendono Btp: via 24,9 miliardi

Nei primi otto mesi dell’anno gli investitori stranieri hanno alleggerito il proprio portafoglio di titoli italiani di 42,8 miliardi di euro. Di questi, 24,9 miliardi sono costituiti da titoli pubblici, e 12,4 miliardi da obbligazioni bancarie. Lo rivelano i dati del Bollettino statistico redatto dalla Banca d’Italia.

“Questi andamenti si sono riflessi sulla posizione debitoria della Banca d’Italia sul sistema dei pagamenti europeo TARGET2 che, dopo una sostanziale stabilità tra gennaio e aprile, ha avuto notevoli oscillazioni. Si è ampliata in maggio e giugno, ha riflesso fattori tecnici in luglio e agosto e si è poi lievemente ridotta raggiungendo 489 miliardi alla fine di settembre”, ha spiegato l’istituto, “l’incremento del saldo, che può essere interpretato come la contropartita contabile di tutte le transazioni eseguite fra residenti e non residenti in Italia, si è concentrato alla fine di maggio e all’inizio di giugno, riflettendo soprattutto le vendite nette di titoli di portafoglio italiani da parte di investitori esteri, in concomitanza con l’emergere di tensioni sul mercato dei titoli di Stato italiani”.