Investimenti per il sociale, la fondazione Enaudi disegna nuove strade

L’interesse per il Social Impact Investment cresce sempre di più ed è stato al centro di un convengo organizzato dalla fondazione Luigi Enaudi all’università Luiss di Roma dal titolo “Social Impact Investment, nuovi strumenti e nuove sfide per gli operatori finanziari”. Tradotto in italiano significa Investimenti sul e per il sociale.

Durante l’evento sono intervenuti diversi esponenti del mondo bancario e istituzionale. In particolare Laura Penna, deputy head social impact bank di Unicredit, ha spiegato in cosa consistono i Social impact banking e ha evidenziato con dati statistici l’impatto che questi investimenti hanno sul futuro dei cittadini e sul loro benessere, soprattutto dei giovani, permettendo loro di investire su una futura professione grazie agli investimenti bancari finalizzati a questo obiettivo.

Successivamente Enea Franza, dirigente Consob e uno dei candidati alla Presidenza della Consob, ha evidenziato quanto il problema demografico mondiale sia un problema fondamentale per il benessere globale e quanto sia necessario che ci siano degli investimenti anche e soprattutto privati come i Social Impact Investment affinché i Paesi più poveri in cui c’è un alto tasso di natalità, molto spesso anche culturalmente forzato, possano progredire economicamente ed emanciparsi in modo tale da permettere un tasso di benessere dignitoso ai propri figli, con una emancipazione culturale di tali Paesi riguardo al ruolo delle donne.

Infine Luigi Ferrata, membro dell’Asvis (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) ha affrontato vari aspetti significativi per lo sviluppo sostenibile, evidenziando quanto questo sia un valore universale e necessario al punto da dover essere inserito nella nostra Carta Costituzionale.

Inoltre fra i vari interventi e le domande poste da parte dei partecipanti si è parlato di quanto i privati e le banche possano con questi strumenti finanziari contribuire ad incidere sul benessere della collettività e a colmare quelle mancanze strutturali che molto più spesso sono presenti nella gestione del welfare degli Stati moderni. Si è evidenziato quanto la Finanza etica ed a impatto sociale siano due aspetti potenzialmente sempre più necessari e funzionali alla crescita dell’economia di un Paese.

Questo convegno è il primo di una serie di altri convegni, che verranno svolti dalla fondazione Luigi Enaudi su questi argomenti sensibili al rapporto tra il mondo bancario-finanziario ed il progresso sociale.