In bancarotta il gigante degli appalti Carillion

LONDRA (WSI) – Sisma nel Regno Unito, dove fallisce il colosso inglese dell’edilizia Carillion. A nulla sono valsi gli sforzi del governo guidato da Theresa May: la seconda azienda più grande del Regno Unito del settore stamani ha annunciato la liquidazione. A rischio sono ora i posti di decine di migliaia di dipendenti e centinaia di cantieri in tutto il mondo.

L’azienda, uno dei maggiori prestatori di servizi nel settore delle costruzioni, impiega 43.000 dipendenti in tutto il mondo, di cui quasi 20.000 nel Regno Unito. Ha prestiti in essere per 1,5 miliardi di sterline ($2,1 miliardi) e ha avuto colloqui con il governo domenica per chiedere i 300 milioni di sterline necessarie entro la fine del mese per rimanere a galla.

Ma il consiglio di amministrazione di Carillion “ha concluso che non aveva altra scelta che prendere misure per entrare in liquidazione giudiziaria con effetto immediato,” come ha dichiarato la società. La sfida ora per i liquidatori e il governo del primo ministro Theresa May sarà ora quella di garantire che la disgregazione della società sia ordinata, con contratti e personale trasferiti ai rivali.

“È un triste giorno per l’edilizia”, ammette Philip Green, amministratore delegato dell’azienda. Il collasso è stato causato da perdite su grossi contratti e debiti insostenibili, come afferma la BBC.

L’indebitamento netto della Carillion è stato di 571 milioni di sterline, quasi il doppio rispetto all’anno precedente. Gran parte del suo debito è detenuto da banche, tra cui una linea di credito sindacato tra i finanziatori tra cui Royal Bank of Scotland, Barclays Bank Plc e Lloyds, mentre Lloyds e RBS hanno registrato un aumento dei crediti deteriorati a causa della loro esposizione a Carillion, come ha riferito una fonte vicina.

Il piano di scioglimento della società ha suscitato critiche da parte dell’ opposizione, con il leader del partito laburista Jeremy Corbyn che ha messo in discussione la politica britannica di lunga data, che consisteva nel convincere i contraenti del settore privato a realizzare progetti del settore pubblico.

“Questo è molto preoccupante per molti gruppi “, ha detto alla BBC la portavoce degli affari laburisti, Rebecca Long-Bailey.