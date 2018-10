Il Budget dei trader cala all’aumentare della loro capacità

I trader tendenzialmente nel loro processo di studio e apprendimento della materia tendono, soprattutto all’inizio, a fare operazioni senza avere la dovuta preparazione o senza essere emotivamente pronti.

Il risultato di questo sono perdite continue fino ad arrivare a non poter più far trading.

Il problema è che a volte si è disposti a formarsi davvero solo quando è troppo tardi. La soluzione sarebbe quella di avere un approccio professionale fin da subito prendendo l’attività del trader seriamente.

Entrare a mercato senza sapere a cosa si va incontro è come salire sul ring con un un campione di box, le speranze di uscire indenni sono veramente poche.

Analisi lungo periodo Eurostoxx

Nell’immagine sottostante presento il Battleplan del ciclo Biennale (indicatore rosso in alto), si nota facilmente che dovremmo essere nella fase conclusiva del ciclo Biennale in corso. in basso ho settato l’indicatore di ciclo Intermestrale (giallo), in questo caso vediamo che gli ultimi cicli Intermestrali si stanno unendo formando un unico ciclo denominato Esasemestrale(nome coniato da noi), formato dall’unione di due cicli Intermestrali.

Sia l’indicatore di ciclo che le medie mobili confermano il fatto che il ciclo Biennale non è svoltato, in quanto le medie non si sono incrociate e la velocità del ciclo è ancora sotto l’asse dello zero.

Medio periodo FTSEMIB

Anche ieri come previsto i prezzi hanno continuato ….OMISSIS….

DISCLAIMER :

Qualsiasi informazione, notizia, nozione, previsione, valore, prezzo o tecnica espressi all’interno del presente articolo sono semplici pareri personali dell’autore, con esclusiva finalità educativa e didattica, il suo contenuto non costituisce alcuna forma di consulenza o “raccomandazione di investimento” o “incentivo all’investimento” né in forma esplicita che implicita. Nulla di quanto riportato ha lo scopo di prestare consigli operativi personalizzati, di acquisto e/o vendita, nè raccomandazioni personalizzate riguardo una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. Nessuna opinione espressa riguardante investimenti o strategie di investimento può pertanto considerarsi adeguata alle caratteristiche di una specifica persona in merito alla sua conoscenza ed esperienza del trading online ed alla sua situazione finanziaria. L’autore del presente articolo avvisa che quanto scritto o previsto è un semplice punto di vista personale e non deve assolutamente essere considerato attendibile o adatto per possibili guadagni futuri. Chiunque utilizzi queste informazioni per scopi diversi da quelli didattici lo fa esclusivamente di propria iniziativa e sotto la propria esclusiva responsabilità.