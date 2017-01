FCA accusata di aver barato nei test sulle emissioni diesel

L’agenzia della protezione ambientale americana ha accusato FCA di essersi servita di un software simile a quello usato da Volkswagen nello scandalo dieselgate, che consente emissioni diesel in eccesso senza violare le leggi Usa in materia. La casa italo americano di automobili, secondo l’accusa, si sarebbe servita del software truffaldino in 100 mila veicoli fabbricati per il mercato statunitense e questa operazione avrebbe consentito ai modelli di superare i test sulle emissioni negli Stati Uniti.

I titoli del gruppo sono crollati dopo le accuse dell’EPA secondo cui FCA avrebbe violato le leggi sulle emissioni inquinanti. Al momento le azioni cedono più del 5% a Piazza Affari e circa il 10% a Wall Street (segui live blog di Borsa).

Due persone informate sui fatti hanno riferito all’agenzia di stampa Associated Press che il governo Usa ha accusato FCA di aver violato le leggi sull’ambiente (Clean Air Act) con alcuni dei suoi motori diesel.

L’EPA (Environmental Protection Agency) terrà una conferenza stamattina nella mattinata americana (alle 11 del mattino locali) per fornire tutti i dettagli del caso. Le fonti citate dalle agenzie stampa preferiscono restare anonime, perché l’annuncio formale deve essere ancora dato.

La decisione dell’EPA sarà quindi annunciata all’indomani delle novità riguardanti Volkswagen. La casa automobilistica ha ammesso la colpevolezza davanti alla Procura federale in merito al comportamento scorretto tenuto con i motori diesel che sono truccati con un software che consentiva di superare i test sulle emissioni.

La multa che Volkswagen dovrà pagare per aver barato nei test è pari a 4,3 miliardi di dollari. L’EPA terrà una conferenza stampa a Washington alle 11 ora locale per “rispondere alle domanda sulle ultime novità riguardanti un noto gruppo automobilistico. Da FCA non è ancora arrivato per il momento un commento ufficiale sulla vicenda.