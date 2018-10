El-Erian: “Fed snobberà crollo mercati, avanti con rialzo tassi”

“Il crollo del mercato azionario non impedirà alla Federal Reserve di continuare ad alzare i tassi di interesse. E questa è una buona cosa”. La pensa così Mohamed El-Erian, capo-economista presso Allianz, che commentando il sell-off di ieri di Wall Street ha spiegato:

“Non credo che questa situazione modifichi i programmi della Fed in alcun modo e penso che dobbiamo solo abituarci al fatto che, da ora in poi, dobbiamo basarci sui fondamentali e non sulla base delle decisioni delle banche centrali”, ha spiegato l’esperto in un’intervista alla CNBC, aggiungendo che “non sarà una transizione facile. Quello che ci aspetta è una fase volatile ma nel lungo termine sarà salutare per la solidità dei mercati”.