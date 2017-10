Dal 2018 una mini-patrimoniale sulle polizze vita

In arrivo dal prossimo primo gennaio una mini-patrimoniale sulle polizze vita a capitale garantito. Lo anticipa il Sole 24 Ore, specificando che si tratta in pratica di “un’imposta di bollo del 2 per mille applicata dal 1° gennaio 2018 alle comunicazioni inviate dalle compagnie assicurative ai clienti che hanno una polizza vita del Ramo I”.

Il nuovo balzello è previsto nella bozza del Ddl di bilancio cui stanno lavorando i tecnici di Palazzo Chigi e del Tesoro. Secondo le prime stime, riporta il quotidiano economico:

“la misura garantirebbe all’Erario nel 2018 maggior gettito per 194 milioni e 292 milioni di euro a partire dal 2019″.

La misura allo studio andrebbe

“a completare il pacchetto di maggiori entrate della manovra che faranno perno sul rinvio dell’Iri al 2019 (vale oltre 2 miliardi) e sull’obbligo della fatturazione elettronica tra privati, anticipata al 1° luglio 2018 solo per carburanti e subappaltatori (vale 200 milioni) e per tutte le partite Iva dal 1° gennaio 2019 (vale 1,6 miliardi che diventeranno 2,2 miliardi dal 2020)”.

Non solo.