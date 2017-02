Congresso PD, Emiliano: “Sarà una Waterloo”

ROMA (WSI) – Il Partito Democratico si prepara al Congresso di domenica ma appare sempre più diviso al suo interno, da una parte il segretario ed ex premier Matteo Renzi e i suoi fedelissimi e dall’altra la minoranza.

Proprio il segretario nel corso di un’intervista al Corriere della Sera rimarca la sua linea: Congresso domenica poi primarie a maggio.

E lancia un appello.

Utilizza la stampa per tentate la mediazione Pier Luigi Bersani che in una lettera pubblicata sull’Huffington Post lancia un appello diretto a Matteo Renzi.

“Prima il paese, poi il partito, poi le esigenze di ciascuno. Questo criterio, per me e per tanti, e spero per tutti noi, è la base stessa della politica. Se noi non teniamo ferma questa sequenza, non siamo più il Pd. Mi sono dunque rivolto e mi rivolgo a tutti quelli che hanno buon senso. Al segretario e a tutti coloro che lo hanno sostenuto dico: non date seguito alle infauste conclusioni dell’ultima direzione. Fermatevi“.