Catalogna: opzione nucleare, Madrid destituisce Puigdemont

Giornata storico per la Spagna. Mentre il Senato a Madrid vota il via libera al commissariamento della Catalogna, il Parlamento catalano potrebbe votare la dichiarazione d’indipendenza. Ieri il presidente catalano Puigdemont ha deciso di non convocare elezioni anticipate, perchè “mancano le garanzie”.

Questa mattina, il premier Mariano Rajoy è stato accolto da un forte applauso dai parlamentari del Pp, partito che ha la maggioranza assoluta, nell’aula del Senato di Madrid. Secondo i media spagnoli, la destituzione del presidente Carles Puigdemont e del suo governo potrebbe essere la prima mossa di Madrid dopo il via libera previsto oggi del Senato all’art.155 della Costituzione.

Le possibilità di trovare un accordo appaiono al momento limitate. Per trovare un accordo e quindi convocare nuove elezioni, il presidente Carles Puigdemont, aveva chiesto ieri una doppia garanzia. La prima era che si fermasse subito l’iter per l’approvazione in Senato dell’articolo 155 che sospende l’autonomia amministrativa catalana e concede tutti i poteri al governo centrale.

La seconda che fossero rilasciati i due leader indipendentisti in prigione, Jordi Sánchez e Jordi Cuixart. L’accordo tuttavia non è arrivato.