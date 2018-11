Brexit, è il caos: perdite si fanno pesanti per sterlina e banche

Dopo le dimissioni di tre ministri britannici, in opposizione al testo di un pre-accordo approvato dall’esecutivo di Theresa May, tra cui quello sulla Brexit e sull’Irlanda del Nord, il governo è sempre più in bilico.

Stavolta rappresentati dei Tories fautori della Brexiteer sembrano intenzionati a fare cadere sul serio la testa della leader dei conservatori, che prima del referendum aveva dichiarato di non essere a favore di un’uscita dall’Unione Europea del Regno Unito, ma che si è ritrovata a dover gestire una situazione sempre più incandescente e confusa.

Il caos politico ha innescato un’immediata reazione dei mercati finanziari. Sul Forex la sterlina cede più dell’1% e scambia in area $1,2771, mentre il Ftse 100 cede più di un punto percentuale.

Per via delle incertezze sul futuro dei rapporti tra Londra e Bruxelles, buona parte degli analisti di Wall Street sono pessimisti sulle prospettive della valuta britannica e prevedono nuove giornate in rosso per sterlina e azionario.

Secondo ING la divisa potrebbe lasciare sul campo un ulteriore 3-4% dopo le dimissioni di Dominic Raab, il capo dei negoziati sulla Brexit. Con il suo addio aumentano infatti le chance di uno scenario ‘no-deal’ stando a quanto riferito dagli strategist Chris Turner e Petr Krpata. Un simile destino potrebbe essere riservato anche alla Borsa della City londinese.

A prendere il posto di Raab dovrebbe essere Michael Gove. Per lo meno gli è stato offerto l’incarico e pare essere il favorito al momento, stando a quanto riferito da fonti beni informate ai mezzi stampa locali.

Il caos legato alla Brexit pesa sulle contrattazioni di tutte le Borse in Europa, anche se sono i titoli inglesi quelli più tartassati dalle vendite. La lettera si abbatte sulle banche inglesi e specie su RBS (vedi grafico).

L’indice paneuropeo EuroStoxx 600 cede l’1% circa, ai minimi intraday dal 31 ottobre, pagando in particolare i ribassi pesanti della Borsa di Londra.