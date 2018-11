Black Friday 2018: smartphone e tablet in promozione

Il 23 novembre prossimo parte ufficialmente lo shopping natalizio con il consueto Black Friday, una tradizione di origine americana che si celebra appena dopo il giorno del Ringraziamento o “Thanksgiving Day e da qualche anno entrato prepotentemente negli usi e costumi anche degli italiani che aspettano con trepidazione questa giornata per accaparrarsi l’oggetto dei desideri tanto amato o fare il regalo richiesto. Tanti i negozi fisici e i siti on line che presentano numerose offerte e promozioni per il Black Friday 2018.

Tra i prodotti più richiesti ovviamente la parte da leone la fanno quelli tecnologici come smartphone e tablet. Ecco una carrellata di offerte relative a questi due prodotti su vari siti specializzati per il Black Friday 2018.

Unieuro in vista del Black Friday 2018 mette in promozione il Samsung Galaxy S8 4G 64GB Midnight black TIM al prezzo di 369 euro e Huawei Mate 10 Huawei Mate 10 Lite 5.9″ 4GB 64GB Nero a 199 euro anzichè 349,90 euro. Tra gli altri smartphone in promozione della catena di elettronica troviamo il Samsung Galaxy J5 (2017) 5.2″ SIM singola 4G 2GB 16GB 3000mAh Nero SM- a 149 euro anzichè 219,89 euro e il Tablet Samsung Galaxy Tab S4 WiFi 64GB Nero a 449, 90 anzichè a 729,90 euro.

Da Mediaworld si potrà acquistare il Tablet Huawei Mediapad T3 10.0 LTE Space Grey a 179 euro e il SAMSUNG Galaxy TAB E SM-T560 Wi-fi White a 129 euro anziché 159 euro. Buon prezzo anche per l’iPhone XS 256GB Gold a 1314 euro anziché 1359 euro.

Infine da Amazon, uno dei primi siti a rilanciare l’evento del Black Friday in Italia, una pagina apposita del sito presenta le numerose offerte che si protrarranno dal 19 al 23 novembre per poi proseguire con il Cyber Monday giorno 26 novembre. Le offerte variano da poche ore ad alcuni giorni per questo vi consigliamo di guardare periodicamente la sezione apposita per accaparrarvi lo smartphone o il tablet desiderato.