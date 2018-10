Black Friday 2018: le prime offerte anticipate di Amazon

Manca un mese esatto al Black Friday 2018, il 23 novembre prossimo il giorno dello shopping pre-natalizio, tanto atteso dai consumatori di tutto il mondo per potersi accaparrare l’oggetto tanto desiderato a prezzi vantaggiosi. Si tratta di una tradizione di origine americana che si celebra appena dopo il giorno del Ringraziamento o “Thanksgiving Day”.

Amazon è stato uno dei primi siti a rilanciare questo evento in Italia, che ha avuto un successo crescente. In questa giornata particolare, infatti, si susseguono prodotti in offerta con una durata che può variare da poche ore ad alcuni giorni. Il colosso di Seattle si nuove in anticipo e lancia alcune promozioni su vari articoli delle categorie più popolari, come Elettronica, Informatica, Casa e Cucina, Abbigliamento, Sport e molte altre, inclusi prodotti alimentari.

In offerta a partire da oggi l’altoparlante Bluetooth portatile MIFA Soundbox, con speaker da 30W, realizzato in alluminio e con tecnologia TWS e DSP, a 33,99 euro. Il caricatore wireless di Aukey con supporto alla ricarica rapida 10W per gli smartphone compatibili è scontato al prezzo di 20,39€, mentre a 8,49€ troviamo il caricatore per auto di RAVPower con due porte, 24W/4.8A, realizzato in alluminio.

Meno di 11€ invece la custodia per iPhoneX di Apple realizzata da Syncwire in materiale morbido trasparente, così meno di 70 euro invece per la videocamera di sicurezza per casa di YI Home di seconda generazione con risoluzione 1080p e chiaramente connessione WiFi, supporto cloud e visione notturna. Tra gli altri prodotti in promozione oggi anche Gfone Cuscino da viaggio a 9,99 euro, Gfone Kit sbiancamento dei denti con LED a 5 euro e Gfone – Cuffie mini bluetooth senza fili, con microfono Nero a 9 euro.