Anche il prosciutto San Daniele finisce nelle mani dei francesi

ROMA (WSI) – Un pezzo del meglio della gastronomia made in Italy se ne va in Francia. Il gruppo agroalimentare d’Oltralpe CA Animation, a cui fanno capo le società produttive Loste Tradi France e Jean Larnaudie, ha reso noto di aver firmato ieri l’acquisizione di una quota di maggioranza del prosciuttificio DOK DAll’Ava Spa con sede a San Daniele del Friuli.

DOK Dall’Ava è una società nata negli anni 80 che produce nel nuovo Prosciuttificio circa 30.000 prosciutti San Daniele d.o.p., contrassegnati con il marchio del consorzio n°10 e conta un fatturato da circa 10 milioni di euro l’anno. La Ca Animation, controllata dalla famiglia d’Espous, fattura 400 milioni di euro e ha un ebitda di circa 34 milioni e conta 1900 dipendenti, 12 stabilimenti di produzione ed esporta i propri prodotti in 40 paesi attraverso 12 mila punti vendita tra gastronomie e macellerie. Non solo l’italiana DOK Dall’Ava, ma i principali marchi di gastronomia francese d’alta gamma di proprietà del gruppo controllato dalla famiglia d’Espous sono: Auvernou, Frais Devant, Jean dAudignac, Jean Larnaudie, Loste, Noixfine, Occitane, Réserve Loste e Sapresti.

In base all’accordo firmato ieri, alla presenza dei financial advisor Transcapital per CA Animation e lo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli &Partners e quello Serantoni e Associati e lo studio CP & Partners per il gruppo DOK Dall’Ava, la famiglia Dall’Ava continuerà a essere azionista dell’azienda e a gestirla con l’amministratore delegato Carlo Dall’Ava. Si chiarisce inoltre che le Prosciutterie DOK Dall’Ava non fanno parte della transazione.

“Siamo un’azienda di famiglia ai massimi livelli di qualità, presente in ben 22 Paesi esteri, tra cui gli Stati Uniti. Abbiamo creato un learning center che è un’eccellenza mondiale nel suo campo, ma per far crescere ulteriormente DOK Dall’Ava avevamo bisogno di un socio leader del settore a livello internazionale. Dopo un’approfondita ricerca, l’abbiamo individuato nella famiglia d’Espous con cui condividiamo valori, cultura imprenditoriale famigliare e obiettivi. DOK Dall’Ava diventerà un’importante piattaforma del gruppo CA Animation per il suo sviluppo in Italia, ma anche come base negli Usa dove non è ancora presente”.

Questo il commento Carlo Dall’Ava, CEO di DOK Dall’Ava. Dal canto suo il CEO di CA Animation Antoine d’Espous, ha dichiarato: