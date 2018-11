Allianz GI si rafforza sul fronte degli istituzionali

Lo sviluppo della clientela istituzionale sul mercato italiano sarà il compito principale di Sabrina Ferrata, entrata a far parte del team Institutional business development Italy di Allianz GI guidato da Anna Vigliotti.

Professionista degli investimenti con certificazioni International investment analyst e Certified financial analyst, Ferrata ha oltre 15 anni di esperienza. Prima di entrare in AllianzGI Sabrina si è occupata in Amundi, e prima ancora in Pioneer, dello sviluppo e della gestione dei rapporti con la clientela istituzionale.

“Siamo felici di dare il benvenuto a Sabrina nel nostro team. Siamo certi che il suo bagaglio di esperienza, in sinergia con le competenze che ci contraddistinguono, consentirà di dare un ulteriore impulso alla crescita del business istituzionale supportando in modo sempre più attento e attivo la nostra clientela”.

ha commentato la responsabile del team Ibd Italy Anna Vigliotti.