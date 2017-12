Aggiornamento previsionale sull’indice FTSE MIB

AGGIORNAMENTO PREVISIONALE SULL’ FTSEMIB

In risposta a quanto argomentato ieri sui Bond Russi emessi in Youan, voglio dare la mia opinione che il nostro utente M.A ha centrato.

Dato che La Cina ha un surplus di luquidità e che detiene circa mezzo debito pubblico americano, potrebbe avere una valida alternativa ad acquistare titoli di stato russi emessi in nella valuta locale cinese.

Questo comporterebbe una diminuzione di domanda di titoli americani con una successiva diminuzione dei prezzi degli stessi e di conseguenza del dollaro.

Inizialmente potrebbe dare un vantaggio competitivo agli USA, ma se la cosa dovresse perpetuarsi sempre di più gli USA potrebbero entrare in recessione per mancanza di luquidità da immettere nella propria economia ed un successivo aumento dei tassi che andrebbe a danneggiare le imprese.

Quale sarà la mossa americana se dovesse verificarsi ciò?

FTSEMIB medio lungo periodo.

Riaggiornando il nostro future possiamo notare che sta proseguendo la fase discendente del ciclo risultante dalla fusione dei due cicli Intermestrali.

Il massimo del ciclo Biennale sembra essersi verificato sul massimo precedente.

L’indicatore di ciclo Biennale pare essere sul massimo, in quanto la velocità è prossima a rompere l’asse dello zero.

La previsionale di lungo periodo sembra essere in fase con le precedenti immagini.

Passiamo al medio periodo sull’ FTSEMIB.

I prezzi in queste ultime sedute non danno nessuna indicazione, in quanto siamo di fronte ad una ….OMISSIS….

Approfitta dell’offerta promozionale all-inclusive disponibile su ratingconsulting.eu, essa comprende tutti i servizi disponibili sul sito e 25 corsi di formazione inclusi nella promozione. Nel link sottostante è inoltre attivabile gratuitamente la versione demo della durata di un mese senza vincoli di rinnovo, inserendo la mail ed il numero di cellulare.

http://www.ratingconsulting.eu/home/services/attiva-la-prova-gratuita?p=3&t=ott2016