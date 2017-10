Agenzia delle Entrate: parte rottamazione cartelle bis

ROMA (WSI) – Ai nastri di partenza la rottamazione bis delle cartelle esattoriali, prevista dal decreto fiscale. Entro la fine di ottobre l’Agenzia delle Entrate dovrà predisporre il modello di adesione per i contribuenti esclusi dalla rottamazione originaria, perché ad esempio avevano già un piano di rateizzazione pendente e non erano in regola con i pagamenti.

Con la nuova sanatoria si pagano gli importi delle cartelle esattoriali, ma anche gli interessi, i titoli di aggio della riscossione, le spese di notifica e di rimborso. Non si pagano invece gli interessi di mora e sanzioni. Le cartelle previste dalla nuova sanatoria sono quelle riguardanti le imposte (Iva compresa), i tributi, le prestazioni assistenziali e previdenziali, le multe e le imposte di Comuni, Province e Regioni (Imu, Tari), affidati all’agente di riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

Si pagherà in due tranche. La prima con scadenza il 30 novembre 2017 riguarderà chi non è in regola con l’attuale rottamazione, mentre la seconda tranche avrà scadenze il 31 dicembre 2017 e riguarderà i contribuenti esclusi dalla prima rottamazione con piani di dilazione in corso con l’ex Equitalia e non in regola con i pagamenti. Chi era stato escluso dalla rottamazione precedente perché non era in regola al 31 dicembre 2016 con i pagamenti della rateizzazione in corso, può presentare una nuova istanza entro il 31 dicembre 2017 e pagare tutte le rate in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2018.

