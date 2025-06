Zurich Italia, Spedicati guida gli investimenti nel nostro Paese

Zurich Italia ha annunciato oggi la nomina di Antonio Spedicati a Chief Investment Officer (CIO), una mossa volta a consolidare e innovare la gestione patrimoniale del gruppo assicurativo svizzero in Italia. Con oltre vent’anni di esperienza nel settore finanziario e assicurativo, il manager entra a far parte dell’Executive Team, portando con sé un bagaglio di competenze maturate in posizioni apicali e in realtà di spicco del settore finanziario.

Spedicati, 42 anni, ha iniziato la sua carriera in CA Vita (Gruppo Crédit Agricole), dove ha acquisito una solida esperienza in ruoli senior. È entrato in Zurich nel 2015 come Head of ALM & Investment Analysis, per poi diventare Head of Investment Management nel 2022.

In qualità di direttore investimenti, Spedicati guiderà le strategie di investimento del gruppo svizzero in Italia, coordinando le attività di asset management, asset allocation e la gestione del portafoglio degli attivi assicurativi.