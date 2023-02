Zurich Italia: il modello distributivo agenziale si rifà il look

Il Gruppo Zurich sta ufficialmente calcando il piede sull’acceleratore dell’innovazione. Dopo il lancio nel 2022 di Zurich Bank, che ne ha sancito l’ingresso della compagnia assicurativa nel settore della consulenza finanziaria, Zurich Italia ha annunciato una riorganizzazione della propria rete distributiva presente in 550 agenzie dislocate in tutta Italia, volta ad alzare l’asticella anche della rete assicurativa, a fidelizzarla, a supportarne la redditività e ad innovarsi con essa. Il “Patto per la crescita”, cioè l’accordo tra la compagnia svizzera e i suoi agenti per rafforzare la solidità della relazione e lo sviluppo del business intermediato, è stato formalizzato e presentato ufficialmente durante una convention a Roma, davanti ad oltre 900 professionisti di Zurich.

Fondato complessivamente su otto pilastri, il patto vuole ad esempio sostenere il percorso di digitalizzazione di tutta la rete in favore di un modello completamente privo di carta stampata e di una generale semplificazione dei processi. Nuovo modello di remunerazione, formazione, valorizzazione delle competenze e sinergie tra canali di vendita rappresentano alcuni dei capisaldi di un lavoro congiunto che ha visto coinvolte la compagnia e il gruppo agenti.

Il nuovo modello distributivo di Zurich Italia

Durante la convention è stato anche presentato il nuovo modello distributivo agenziale Zurich, con la definizione di tre percorsi per garantire un servizio d’eccellenza alle agenzie e ai loro clienti. Si tratta di un modello basato su un approccio tailor made, in grado di garantire livelli di servizio diversificati in funzione dei 3 percorsi: Excellence, Business e Onboarding (per le nuove agenzie), definiti in funzione del potenziale, dello sviluppo e delle caratteristiche della rete di vendita. I percorsi saranno gestiti da team dedicati, altamente specializzati, che affiancheranno la rete utilizzando un modello in grado di valorizzare presenza sul territorio, competenze consulenziali e supporti digitali.

Il percorso per i top insurance advisor

In questo contesto è stato anche lanciato un percorso dedicato esclusivamente alla figura degli insurance advisor, i migliori collaboratori di agenzia individuati tra le oltre 4000 risorse già presenti sul territorio, che verranno valorizzati per offrire una consulenza ancor più specializzata, con particolare attenzione al segmento retail, cioè famiglie e piccole imprese. La convention è stata l’occasione per approfondire i risultati di Zurich nel 2022, lanciare la strategia per il triennio 2023-2025, con focus sui temi legati alla sostenibilità, e illustrare le sinergie del canale agenti con la realtà di Zurich Bank. Michele Colio, head of agency distribution, ha spiegato: